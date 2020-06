Letícia Almeida revela abusos que sofreu após nascimento da filha Madalena

CPI enxerga duto por onde escorre dinheiro da saúde no Amazonas

Letícia Almeida fez revelações surpreendentes sobre os abusos que sofreu nos primeiros meses com Maria Madalena, sua primeira filha com Jonathan Couto, após ser criticada por uma seguidora nas redes sociais.

A influencer ao responder perguntas dos seguidores contou que amamentou Madalena até os 7 meses porque o leite secou devido a ‘muitas coisas’. E afirmou que com segunda filha irá deixar até quando ela quiser. Foi então que uma seguidora criticou a resposta de Letícia dizendo que ela dava indireta na família Poncio.

Vale lembrar que ela namorou Saulo Poncio e ambos ficaram conhecidos na mídia após uma polêmica de paternidade.

Letícia rebateu e fez uma declaração polêmica sobre o que ocorreu após o nascimento da filha: “É porque não arrancaram um filho seu de 3 meses de vida, mamando só no peito de dentro do carro e te distanciou dele por 9 horas seguidas. Te rasgaram as roupas e só devolveram a você numa delegacia. É porque não te ameaçaram em tirar a guarda do seu filho de você, porque você é pobre e não teria como pagar advogado. É que não mandavam você introduzir fórmula no seu filho de 2 meses de idade para ele 'desapegar' de você sem nenhuma necessidade de fórmula. É pq não te preparavam para assinar um contrato de tutela, para você dar seu filho porque criado no luxo uma criança tem melhores recursos. Realmente, uma mãe que passa por isso, ela quer biscoito! Enquanto a justiça e o mundo não mudar, eu não fico quieta não”, escreveu ela sem citar nomes.