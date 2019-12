Letícia Almeida anuncia gravidez 1 ano após escândalos com família Pôncio

Letícia Almeida aproveitou a véspera de Natal para contar o que os seguidores já vinham desconfiando: ela está grávida do ator Bruno Daltro.

No Instagram, a atriz que já fez trabalhos na Globo e agora foi contratada pela Record TV, fez um post mostrando a barriguinha ao lado da família e escreveu: "é Natal ! E é o começo de uma história nova e linda, escrita pelo dedo de Deus ! eu to tão feliz que não cabe em mim! Ao lado das pessoas mais importantes na minha vida, eu gostaria de compartilhar com vocês um presente que Deus me enviou e só confirmou que o melhor está por vir. Deus é fiel !!".

O ator Bruno Dalto, também comemorou a novidade: "O melhor está por vir. Obrigado, Jesus".

Letícia e Bruno se casaram ainda nesta semana, após cerca de seis meses de relacionamento. Os dois assumiram o namoro em junho deste ano.

Relembre o caso

Em 2018, Letícia Almeida virou notícia ao revelar que o verdadeiro pai da sua filha, a Maria Madalena, não era o seu ex-namorado, o cantor Saulo Poncio, que havia registrado a criança, mas sim o marido da sua cunhada, Jonathan Couto. Tudo começou com um teste de DNA feito por Saulo, que testou negativo.

Na época, Letícia alegou que resolveu expor a situação porque a família Poncio queria acobertar tudo para continuar tendo controle sobre a criança - o que a atriz não queria que acontecesse mais.

A situação teve vários desdobramentos e terminou em brigas judiciais, uma delas de Letícia acusando Jonathan de tê-la estuprado na noite da concepção da filha. Hoje em dia, Saulo Poncio e o Jonathan Poncio são mais amigos que nunca e o casamento com Sarah Poncio, a esposa traída, está firme e forte e segue com família aumentando.

Saulo também se casou com a influencer Gabi Brandt e hoje é pai de um menino. A família Poncio, chamada de "os Kardashian brasileiros", segue em alta nas redes sociais em 2019, tendo sido assunto por conta de ostentações e novas polêmicas.