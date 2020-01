Jonathan Couto reage a vídeo da filha chamando marido de Letícia Almeida de pai

A família Poncio se envolveu em mais uma polêmica. Desta vez os envolvidos são Jonathan Couto e Letícia Almeida, os dois são ex-namorados.

Tudo começou quando um fã-clube postou um vídeo, publicado inicialmente pelo marido de Letícia, Bruno Daltro, mostrando a barriga de grávida da influencer.

Ao fundo é possível ver, Madalena, fruto do relacionamento com Jonathan, chamando Bruno de papai. De acordo com o perfil que repostou o vídeo, a menina não chamava o Bruno de pai e sim pelo nome dele.

Para a surpresa dos seguidores Jonathan deixou o seguinte comentário na publicação: "Alienação parental o nome disso”, escreveu.