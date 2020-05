Falso carro da TV Record é apreendido com mais de 300kg de maconha

Bolsonaro avança sobre as instituições e reação é medrosa e acanhada

Um carro montado como se fosse de uma equipe de reportagem da TV Record foi apreendido com 462 tabletes de maconha, neste sábado, na rodovia PR-170, no Paraná.

Na ação, após uma denúncia anônima, os policiais militares da cidade prenderam dois homens e realizaram a apreensão da droga que pesava mais de 300kg, além de dois aparelhos celulares. Eles estavam em um carro modelo Fiesta, com placa adulterada e com a logomarca da emissora no veículo.

Ainda de acordo com o colunista, os suspeitos foram encaminhados à unidade policial da cidade.