Ronaldinho grava vídeo com suposto companheiro de cela e fãs apontam: 'dibrou a segurança'

Começou a circular na tarde deste domingo (5), nas redes sociais, um vídeo do jogador Ronaldinho Gaúcho, que está preso há um mês em um presídio do Paraguai.

Nele, aparece Ronaldinho e um outro homem, que supostamente seria seu colega de cela. Falando em espanhol, Ronaldinho aparece com o sorrisão de sempre, mandando mensagem a família de seu colega, e diz estarem bem.

e o ronaldinho que já fez novos amigos, marcou uma pelada e até mandou um slv pra família pic.twitter.com/ZNXqEotZpd — Rolê Aleatório (@rolealeatorio) April 5, 2020

Não demorou muito para que o vídeo viralizasse na internet e os fãs de Ronaldinho se pronunciassem sobre o caso: "Imagina você tá preso a anos,e do nada vira amigo do Ronaldinho", "Ronaldinho nunca fica triste, que desgracado é bruxo em driblar até isso" e "Celular na cadeia? Ronaldinho dibrou a segurança do presídio kkk", foram alguns dos comentários.