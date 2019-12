Mulher mente que está grávida para não ser presa por furto em Manaus

Manaus/AM - Uma mulher foi detida na noite deste sábado (28) suspeita de tentativa de furto em uma loja de roupas dentro de um supermercado no bairro do Nova Cidade, Zona Norte de Manaus. Ela, segundo informações, teria enganado os policiais para tentar não ir presa.

De acordo com a polícia, colaboradores da loja Studio Z, perceberam que a mulher estaria tentando furtar 3 pares de sandálias dentro de loja e acionaram a polícia. Ao chegar ao local, a mulher afirmou que estaria grávida e que temia pela vida do bebê após as emoções. Os policiais, preocupados com a saúde do feto, conduziram a mulher para algumas maternidades para atendimento.

Em uma das unidades de saúde, no momento em que faria o exame, a mulher confessou que não estava gestante. Ela foi encaminhada para o 6° Distrito Integrado de Polícia (DIP), para prestar esclarecimentos sobre o furto e a falsa comunicação à polícia.

Sapatos que estavam em posse da mulher, segundo a polícia / Foto: Reprodução