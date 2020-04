Após replicar fake news, Sikêra Jr. tem Facebook tirado do ar

Noticiário da TV é tóxico e está levando pânico à população

O apresentador do Alerta Manaus, Sikêra Júnior, teve sua página no Facebook tirada do ar nessa terça-feira e usou o Instagram para reclamar: “Obrigado Facebook pela censura”, escreveu.

Segundo o Facebook, a publicação do apresentador violou as políticas da rede ao “promover desinformação” sobre o coronavírus.

Sikêra foi banido do Facebook um dia após entrevistar Jair Bolsonaro, na qual replicou um fake news. Na ocasião, o apresentador perguntou do presidente: “Um borracheiro, consertando, trocando um pneu, estourou no rosto dele a calota, e no atestado de óbito dele colocaram como coronavírus. O senhor tem conhecimento disso? Se realmente estão colocando na conta do vírus?”.

Bolsonaro, então, afirmou: “É, temos conhecimento desse fato específico que você falou, bem como de outros. Parece que há interesse de alguns governadores de inflar o número dos óbitos vitimados do vírus. Daria mais respaldo para ele para talvez mais recursos ao governo federal, para justificar as medidas que tomaram. Para dizer: ó, se não tivesse tomado essa medida no meu estado a crise seria mais grave, mais gente teria morrido”.

O fake news sobre o borracheiro surgiu no domingo e foi desmentido pela Secretaria de Saúde do Pernambuco na manhã desta segunda-feira (30), horas antes da entrevista de Sikêra com Bolsonaro.