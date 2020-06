Lavrador é preso suspeito de matar o filho com facada

O governo Wilson Lima e a síndrome de Alice

Um lavrador de 50 anos foi preso suspeito de matar o filho de 18 anos com uma facada no peito após um desentendimento na noite de sábado (27). O caso aconteceu no distrito de Avencas, em Marília (SP).

Segundo um site de notícias do Globo, o boletim de ocorrência diz que o suspeito relatou à polícia que teve uma discussão com o filho, Dener dos Santos Paulino, resultando em agressões.

Ainda de acordo com o registro policial, o filho derrubou o pai no chão e tentou atingi-lo com cacos de vidro. Para se defender, segundo o pai relatou à polícia, o suspeito deu uma facada no peito do jovem, que não resistiu.

O lavrador foi preso em flagrante por homicídio e levado para a penitenciária de Marília.