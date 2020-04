Homem que furou funcionária para roubar pousada é preso junto com irmão em Manaus

A vida por um fio na porta de hospital em Manaus

Na manhã desta quinta-feira (23), a Delegacia Especializada em Roubos, Furtos e Defraudações (Derfd), prendeu Darlison Moura, 22, por roubo, ocorrido na madrugada do último domingo (19), em uma pousada, no bairro Colônia Terra Nova, Zona Norte de Manaus. Durante a ação foi preso também o irmão de Darlison, Gleison Moura, 25, por roubo ocorrido em 2015.

Segundo o delegado Aldeney, na ocasião do crime, por volta das 2h, Darlison entrou na pousada com o intuito de roubar, porém, se deparou com uma funcionária. Ambos travaram luta corporal e a mulher foi atingida por golpes de faca nas costas e na mão direita. Goes disse, ainda, que a vítima conseguiu pedir ajuda dos demais funcionários, mas o infrator conseguiu empreender fuga do local.

“Após tomarmos conhecimento do crime, iniciamos as investigações e identificamos Darlison como autor do delito. Ele já é conhecido naquele bairro pela mesma prática criminosa. Representei à Justiça pelo pedido de prisão preventiva em nome dele e de busca e apreensão na casa onde mora. As ordens judiciais foram expedidas no dia 22 de abril deste ano, pelo juiz Julião Lemos Sobral Júnior, da Central de Plantão Criminal”, relatou o delegado.

O titular da Derfd destacou que o suspeito foi preso na casa dele, na Rua Kariri, daquele bairro. Na ocasião, os policiais também prenderam o irmão dele, Gleison, em razão de mandado de prisão preventiva por roubo, ocorrido em fevereiro de 2015.

Darlison e Gleison foram indiciados por roubo. Ao término dos procedimentos cabíveis na Derfd, eles serão levados para a Central de Recebimento e Triagem (CRT), no quilômetro 8, da BR-174, onde passarão por audiência de custódia via videoconferência