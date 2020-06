Homem é morto durante comemoração com amigo no Amazonas

‘Camaradagem militar’ e o povo nas ruas

Um homem identificado como Carlos Silva, de 27 anos, o 'Carlinhos', foi assassinado na tarde deste domingo (7) quando consumia bebidas alcoólicas com um amigo no Parque Jardim Amanda, em Itacoatiara, interior do Amazonas.

Informações dão conta de que que Carlinhos estava acompanhado de um suposto amigo em uma comemoração. Em certo momento, os dois teriam iniciado uma discussão e a vítima acabou morrendo após agonizar por conta de uma facada, que teria supostamente, sido desferida pelo próprio amigo.

O corpo foi removido do local e ninguém foi preso pelo crime, que continua em investigação.