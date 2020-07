Homem é assassinado a facada após dar tapa em 'amigo'

Desafios da Comissão de impeachment do governador Wilson Lima

Depois de bebedeira e discussão com “amigos”, Joailson da Silva Dias, 23, foi assassinado com uma facada no tórax, em pensionato de Bonito - a 265 quilômetros de Campo Grande - na madrugada deste domingo (26). Tudo aconteceu por causa de um tapa.

Segundo mo Campo Grande News, conforme divulgado pela assessoria da Polícia Civil, a proprietária do pensionato saiu do local, em que estava sendo realizado um churrasco, e deixou seu marido, de 29 anos, filho, de 20 anos e Joailson.

Já alterados devido a bebida alcoólica, Joailson desferiu um tapa contra o marido da proprietária. Com raiva, o homem resolveu se vingar esfaqueando a vítima no tórax. Devido o ferimento, ele não resistiu e morreu no local. O jovem de 20 anos então resolveu tentar cortar o pescoço do morto para ocultar o cadáver.

Após perceber que não daria tempo de concluir o crime antes da polícia chegar ao local, ele acabou desistindo e deixando Joailson no local. Aos policiais militares, os dois informaram que a morte seria natural, devido ao uso da bebida.

Já no local, Polícia Civil e Perícia passaram a investigar e verificaram o corte no pescoço. Os dois homens foram levados para a Delegacia da Polícia de Bonito e confessaram o crime. Ambos foram presos em flagrante e aguardam audiência de custódia.

O assassino responderá por homicídio qualificado por motivo fútil, enquanto seu enteado responderá por tentativa de destruição e ocultação de cadáver.