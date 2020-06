Em briga com ‘amigo’, homem morre com faca cravada nas costas no Amazonas

O que muda é a patente, não a patética situação na qual Bolsonaro colocou a Suframa

Manaus/AM - Um homem de 50 anos, foi morto na tarde de segunda-feira (1), no município de Parintins, com uma facada que ficou cravada em suas costas.

De acordo com a polícia, o autor da facada seria um homem de 46 anos, que está foragido.

Segundo a polícia, o crime ocorreu após uma discussão entre os dois, dentro de uma invasão, conhecida como Ocupação do Castanhal, que fica em uma área de preservação ambiental.

Durante a discussão, o suspeito se armou com uma faca do tipo peixeira e desferiu um golpe nas costas da vítima, que morreu no local e ficou com a faca cravada no corpo.

A vítima e o suspeito eram conhecidos, porém a motivação da briga ainda é desconhecida pela polícia. O caso deve ser investigado pela 3ª Delegacia Interativa de Polícia (DIP) de Parintins.