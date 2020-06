Homem é encontrado morto com facada na cabeça

O governo Wilson Lima e a síndrome de Alice

Um homem foi encontrado morto com golpes de faca na cabeça na manhã desta segunda-feira (29), na cidade de Parnaíba, no litoral do Piauí. Segundo a Polícia Civil, o homem ainda não foi identificado.

Segundo um site de notícias do Globo, o corpo foi encontrado por moradores por volta das 6h45, na rua Monsenhor Roberto Lopes, no bairro São José. Moradores relataram aos policiais que o homem seria guardador de carros na região, mas a informação ainda precisa ser confirmada pela investigação.

Ainda segundo os policiais, em análise preliminar foram percebidas diversas perfurações feitas por faca na vítima. Entre elas, uma atingiu a região da orelha esquerdo do homem.