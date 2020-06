Namoro de Maraísa com sertanejo Fabrício chega ao fim 1 dia após live juntos

CPI retorna, abala governo e aliados recuam

O namoro entre Maraísa, da dupla com Maiara, e Fabrício Marques, da dupla com Henrique, chegou ao fim após 3 meses de relacionamento, informou Leo Dias, em sua coluna do Metrópoles. O término acontece apenas 1 dia após os dois fazerem juntos uma live nas redes sociais.

Maraísa e Henrique assumiram o romance em março deste ano. Neste ano, este é o segundo término da cantora em 2020, sendo o primeiro com o empresário Luiz Souza Lima.

Nas redes sociais, Maraísa apagou as fotos com o namorado e desabafou usando um trecho da música de Marília Mendonça: "Acho que eu não dou certo com ninguém".