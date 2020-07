Mari Alexandre diz que Fábio Jr parou de visitar o filho por 'ciúmes doentio' da atual esposa

Ato falho na defesa do governador Wilson Lima

Mari Alexandre fez um desabafo sobre a relação de Fábio Jr. com o filho do ex-casal, Záion, de 11 anos. No Instagram, ela postou uma foto dos dois e deu uma indireta: "Na época que o papis podia visitar o filho em sua casa e 'ninguém' colocava empecilho entre pai e filho de estarem juntos".

Em seguida, ao ser questionada pelo jornal Extra, a musa dos anos 90 soltou uma nota explicando mais diretamente o motivo do afastamento: "Cansei de ver a tristeza no olhar do meu filho, sob a falta de presença do seu pai, sobre a falta de acesso e liberdade que ele tem com o seu pai. Muitas vezes o Zaíon me relatou que tinha vontade que seu pai o visitasse em sua casa, e muitas vezes fez esse pedido ao seu pai. E relatou a falta de privacidade que tem com o seu pai, porque a esposa a atual sempre está ativamente em cima. Seu ciúme doentio impede que o meu filho tenha liberdade e privacidade com o seu pai, e uma convivência saudável".

Fábio Jr. e Mari Alexandre ficaram juntos por 3 anos e se separaram em 2010.

Atualmente, Fábio Jr. é casado com a sua sétima esposa, Fernanda Pascucci. Eles se conheceram porque ela era presidente do fã-clube dedicado ao cantor. Os dois estariam juntos desde 2012 de forma discreta, e o galã a assumiu alguns anos depois. Eles se casaram em 2016.