Fã brasileira faz tatuagem dos títulos dos álbuns de Taylor Swift

Fã da Taylor Swift, uma fã brasileira chamada Ana Paula decidiu fazer uma tatuagem homenageando a cantora. Mas ela surpreendeu a todos ao mostrar o resultado em sua conta no Instagram.

Ana tatuou todos os títulos dos álbuns de Taylor Swift: “Há pessoas que já estiveram com Taylor duas vezes. Eu não me importo de encontrá-la apenas uma vez. POR FAVOR”, escreveu a brasileira no Twitter.

A cantora americana vem ao Brasil com a turnê ‘A Love Fest Tour’ em outubro.