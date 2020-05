Fã tatua rosto e frase de Rafa Kalimann e resultado surpreende

Carlos Almeida é o Coringa

Uma fã resolveu homenagear a ex-BBB Rafa Kalimann e fez uma tatuagem do rosto e da frase icônica da influencer no reality.

"Mulher de personalidade forte, que sabe o que quer, não passa por cima de ninguém para ter o espaço dela”, disse a jovem a Quem sobre a escolha da ex-sister.

Rafa Kalimann ficou em segundo lugar no BBB20 e ganhou R$150 mil. Recentemente ela contou que irá doar o valor no combate ao Covid-19 no Brasil