Tatá Wernerck compartilhou com seus seguidores, nesta sexta-feira (28), uma homenagem que ganhou de um fã: um corte de cabelo com o rosto da apresentadora e a logo do programa ‘Lady Night’.

"Hahah amei! Podemos ficar juntos? Ou foi só uma homenagem e cada um pro seu canto? :)”, escreveu a humorista.