Fã aparece nua em momento íntimo durante live de Justin Bieber

Em isolamento por conta da pandemia do coronavírus, o cantor canadense, Justin Bieber fez uma transmissão ao vivo no Instagram nesta segunda-feira (24) e convidou uma fã para participar, mas a ideia não deu muito certo.

Durante a live, a mulher, que aceitou sua solicitação, apareceu nua e estava, aparentemente, se masturbando. Ao perceber que estava ao vivo, ela tentou se esconder. Bieber ficou surpreso com a cena e disse: “Oi, por que você está se escondendo? Isso é estranho. Bem… Foi bom te encontrar, de qualquer forma, tenho que sair”.

Veja o momento:

quarantine day 9 : a girl requested to go live on instagram with justin bieber WHILE she was naked and he accepted while she was masturbating. pic.twitter.com/FKR1sLRGpd