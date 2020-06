Grupo é preso ao ser flagrado derretendo ouro ilegal dentro de prédio em Manaus

O poder dos maus

Manaus/AM - Um grupo de homens, entre eles um senhor de 59 anos, foi preso na madrugada dessa terça-feira (16), ao serem flagrados fundindo ouro ilegal dentro do edifício Fórum Business, situado na avenida André Araújo, no bairro Aleixo, Zona Sul.

O minério tinha origem ilegal e estava sendo derretido em um dos cômodos do prédio. Após denúncia anônima, a polícia foi até o local e se deparou com várias pessoas que formavam uma linha de produção no processo para o derretimento do material.

Com eles foram encontrados diversos itens utilizados na fundição do ouro, 13 celulares de diversas marcas e modelos, 20 folhas de cheques, 1 RG falso, R$ 2.493,00 reais em espécie e 1088,95 g de ouro.