Mulheres são presas por extorsão a homens que mandavam nudes

Wilson Lima e a solidão do Poder

Duas mulheres foram presas suspeitas de extorquirem homens que enviavam fotos íntimas durante conversas pelo aplicativo WhatsApp. Elas foram detidas na segunda-feira (6), na cidade de Bento Gonçalves (RS).

Segundo o delegado Claudemir Luiz Ferreira, as mulheres pediam fotos ou utilizavam perfis falsos nas redes sociais e faziam videochamadas para as vítimas por meio de aplicativos. Em pelo menos um caso houve pagamento por parte da vítima. A operação foi chamada de 'Perfil Oculto'.

O site Globo informou que polícia chegou até as suspeitas depois quando um morador de Palmos procurou a Divisão Especializada de Repressão a Crimes Cibernéticos (DRCC) para informar que as suspeitas exigiam R$ 19 mil para não divulgar as imagens.

O levantamento da DRCC localizou vítimas nos estado de São Paulo, Paraná, Paraíba e Goiás, além do Rio Grande do Sul e do Tocantins.