Descontrolado, homem invade casa da ex-companheira em Manaus

Manaus/AM - Um homem de 41 anos foi preso na manhã de segunda-feira (22), após invadir a casa de sua ex-companheira, jogar suas roupas na rua e ainda lhe expulsar do imóvel. O caso ocorreu na rua Rômulo, loteamento Bairro Novo, bairro Jorge Teixeira, zona Leste de Manaus.

De acordo com titular da Delegacia Especializada em Crimes Contra a Mulher (DECCM), delegada Wagna Costa, a vítima, ex-companheira do indivíduo, informou que, no domingo (21), por volta das 19h30, o homem invadiu sua residência, jogou suas roupas na rua e lhe expulsou do imóvel.

“Ela veio até a delegacia e comunicou que tinha uma medida protetiva válida contra o seu ex-companheiro. A mulher disse, ainda, que, na noite anterior, o autor chegou em sua casa, jogou todas as suas roupas na rua e lhe expulsou do imóvel”, detalhou a delegada.

Diante do relato, uma equipe da Especializada se deslocou até o endereço informado e constatou que o homem estava na casa. A porta da residência estava aberta. Então, a vítima, que é proprietária do imóvel, autorizou a entrada da equipe, que deu voz de prisão ao seu ex-companheiro e o conduziu até a delegacia.

“O autor foi encaminhado à Especializada centro-sul, na avenida Mário Ypiranga Monteiro, bairro Parque 10, onde foram feitos todos os procedimentos legais e o mesmo escolheu ficar em silêncio”, contou Wagna.

O indivíduo foi preso em flagrante por descumprimento de medidas protetivas de urgência consumado (doloso) e será encaminhado à Central de Recebimento e Triagem (CRT), onde permanecerá à disposição da Justiça.