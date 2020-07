Veja dicas para evitar cansaço dos olhos causados por celular e computador

Sobrepreços nos contratos da saúde e empresa faz esquema para não pagar imposto em Manaus

Com o isolamento social causado pela pandemia do coronavírus, os aparelhos eletrônicos foram os maiores responsáveis pelo entretenimento em família, porém, a visão de milhares de brasileiros podem ter sido afetadas pela tela de celulares e computadores.

Luiz Geraldo Simões de Assis, oftalmologista e diretor do Instituto de Oftalmologia de Curitiba, reforça para o Jornal Tribuna do Paraná, que vários tipos de danos estão ocorrendo com mais frequência e a culpa é das próprias pessoas que não estão descansando corretamente. “Com a pandemia, estão diminuindo o intervalo de descanso com a visão e isto ocasiona uma exaustão, uma fadiga. Isto acontece porque se mantêm o foco numa distância fixa e prejudica. A necessidade de descanso é essencial tanto para aqueles que já possuem alguma perda de visão como para outros que sequer utilizam óculos”, explicou o diretor

Dicas para evitar o desgaste ocular

1 – Intervalos a cada 20 minutos do computador para fixar o olhar por 20 segundos para o horizonte distante (um outro ambiente)

2 – Piscar mais de 15 vezes por minuto

3 – Iluminação adequada (ambiente aberto e arejado)

4 – A tela do computador deve estar a quatro dedos da altura dos olhos e modular o contraste

5 – Distância do monitor de 40 a 75 centímetros dos olhos

6 – Uso de lubrificantes oculares

7 – Em caso de desconforto, irritação e dor de cabeça, procure um oftalmologista.