Suspeitando de traição, homem expõe imagens íntimas de ex-companheira

Um homem foi denunciado por sua ex-companheira, de 50 anos, por estar ameaçando de expor fotos e vídeos íntimos do casal nas redes sociais. A motivação para as ameaças seria porque ele acredita que ela tenha o traído.

Para o site Globo, a mulher contou que conheceu o suspeito pela internet e foi morar com ele, mas depois de alguns meses juntos, era mantida em cárcere e resolveu voltar para cidade natal, no Mato Grosso do Sul. Ao chegar para junto da família, o homem começou a fazer as ameaças de exposição. Com medo, ela voltou para ele. Mas foi após conseguir um emprego, que o homem teria surtado e começado a enviar vídeos para amigos da companheira.

"Muitas pessoas ligaram perguntando se eu fazia programa. Mandou para pastora da igreja que eu frequentava fotos minhas, eu tenho todas as provas", diz. Os vídeos mostram o rosto da mulher e não identificam o ex-companheiro.

Procurado pelo site Globo, o ex-companheiro da vítima afirmou que agiu dessa forma, publicando a difamação nas redes sociais, porque descobriu que havia sido traído. De acordo com o homem, ele tinha a senha das redes sociais da vítima e encontrou troca de mensagens dela com outro rapaz.

O homem será chamado para prestar esclarecimentos na delegacia.