Grupo especializado em explosão de cofres é preso em posto de combustível de Manaus

Manaus/AM - Cinco homens de identidades ainda não reveladas foram presos na madrugada desta quinta-feira (30) no momento em que iriam explodir um cofre nas dependências de um posto de combustíveis localizado na avenida Constantino Nery, em Manaus. Além do roubo, as explosões poderiam causar incêndio de grandes proporções.

Segundo informações do delegado Aldeney Góes, titular da Delegacia Especializada em Roubos, Furtos e Defraudações (DERFD), o grupo já vinha sendo investigado a cerca de um mês quando aconteceram os primeiras explosões seguidas de cofres, que também colocam em risco a vida de frentistas, clientes, moradores da região e dos próprios criminosos, uma vez que o comércio trabalha com produtos inflamáveis.

Na tarde de quarta-feira, a DERFD, que já vinha monitorando os suspeitos, percebeu a movimentação do grupo no posto e fez campana no local, impedindo a ação na madrugada de hoje. Com eles, foram encontrados uma arma de fogo e os artefatos explosivos, que serão detonados pelo Grupo Marte.

Pedro Braga Jr. Portal do Holanda

"Eles sempre agiam do mesmo modo operandi: um agia quebrando o cofre, outro fazia a vigilância e outro amedrontava os frentistas os mantendo sobre a mira de arma de fogo, e assim eles iam se revezando, iam usando máscaras para despistar", explicou o delegado.

Goes disse ainda que além dos cinco presos em flagrante, há outros investigados que compõem a rede especializada neste tipo de crime. A maioria já responde por tráfico de drogas e tinham mandado de prisão em aberto.

Os suspeitos serão levados para procedimentos cabíveis na especializada.