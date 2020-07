Criminosos explodem cofre e fogem com dinheiro de posto de combustíveis em Manaus

Ato falho na defesa do governador Wilson Lima

Manaus/AM - Quatro bandidos explodiram o cofre de posto de combustíveis localizado na avenida Margarida, na Zona Norte. O assalto ocorreu na madrugada dessa sexta-feira (24) e deixou uma rastro de destruição para trás.

O grupo instalou explosivos e os detonou para forçar a acesso ao dinheiro que estava no cofre próximo de uma das bombas de combustível. Na explosão, a tampa do objeto voou e parte do teto foi atingido pelo destroços.

Rapidamente eles recolheram o dinheiro e conseguiram fugir com a quantia não revelada. A polícia vai solicitar acesso a câmeras de segurança de estabelecimentos próximos para saber se os autores do crime são os mesmo que efetuaram outra tentativa de roubo no início da semana e tem praticado uma série de crimes com o mesmo modus operandi em Manaus.