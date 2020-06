Fernando Ferry pede exoneração da Secretaria de Saúde do Rio de Janeiro

CPI enxerga duto por onde escorre dinheiro da saúde no Amazonas

O secretário de saúde do Rio de Janeiro, Fernando Ferry, anunciou, nesta segunda-feira (22), sua exoneração após permanecer um mês na pasta. O anúncio foi feito durante a exibição do telejornal 'Bom dia Rio’, na Rede Globo.

Em um vídeo enviado à emissora, o então secretário afirmou que tentou ficar à frente da pasta e agradeceu ao governador Wilson Witzel a oportunidade. “Hoje estou pedindo exoneração do meu cargo de secretário de Estado de Saúde do Rio de Janeiro. Queria dizer que eu tentei. Eu agradeço o governador por ter me dado esta oportunidade de tentar resolver estes graves problemas que estamos vendo na saúde. Eu só queria dizer mais uma coisa: peço desculpas à população. Mas a única coisa que eu tenho a falar: eu tentei. Obrigado e espero que vocês me desculpem”, disse.

Fernando Ferry é clínico-geral e especialista em AIDS, atuava como diretor-geral do Hospital Universitário Gaffrée e Guinle no estado. Ele assumiu o cargo em 17 de maio deste ano.