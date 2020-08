Celular de soldado morto com tiro de fuzil em quartel passa por perícia em Manaus

Manaus/AM - As investigações sobre o caso do soldado Jhonatha Correa Pantoja,18, morto dentro de uma base do Exército, seguem sob o comando da Polícia Civil e o próximo passo é periciar o aparelho celular da vítima.

Em nota divulgada pelo Exército, o órgão afirma que um Inquérito Policial Militar (IPM), foi aberto e tem o prazo de 40 dias para ser concluído com os devidos resultados.

O documento afirma ainda que apenas o telefone de Jhonatha foi apreendido para investigação, mas que os demais pertences foram todos entregues a família no mesmo dia da morte do soldado.

Pantoja foi baleado no peito por um fuzil, enquanto estava de vigia em um quartel localizado no São Jorge. O Exército acredita que o jovem cometeu suicídio, mas a família descarta por completo essa possibilidade e quer desvendar o que de fato ocorreu no dia da morte dele.