Homem sequestra mãe e filho por não aceitar fim de relacionamento

Uma mãe de 40 anos e o filho, de 13 anos, que foram sequestrados na semana passada em Santa Catarina, foram libertados na manhã desta segunda-feira (27), no Paraná.

De acordo com a polícia, os dois foram encontrados após uma investigação conjunta dos dois Estados. O sequestrador, que não estava no local, é considerado foragido. A mulher teria se envolvido com ele na época em que ficou separada do marido. Ao decidir reatar o relacionamento com o ex, o homem não aceitou o fim da relação. O homem também é suspeito de ter espancado o marido da vítima.

A irmã de um dos suspeitos de envolvimento no caso, que estava na casa usada para cativeiro, foi levada à delegacia para prestar depoimento.