Ex-RBD Maite Perroni anuncia aposentadoria como cantora

Para a tristeza dos fãs, a ex-RBD Maite Perroni irá se aposentar da carreira como cantora. O anunciou foi feito durante uma entrevista para a apresentadora Mara Patricia Castañeda no México.

“Hoje, objetivamente, se encerra um ciclo. Eu não tinha falado isso claramente com ninguém ainda”, disse a artista.

Ainda durante a entrevista ela explicou que vai focar na carreira de atriz: "A música me presenteou coisas muito lindas, mas eu sou objetiva e penso no que vem adiante. Para mim, o que me provoca e me impulsiona é me colocar como atriz, para que, aos 70 anos de carreira, me permita ir ao teatro e depois sair para jantar com meus netos. Não me vejo assim no palco, na música”, disse.

Na semana passada os fãs do antigo grupo RBD foram a loucura com o reencontro dos seis integrantes.