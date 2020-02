Ex-presidente do Quênia morre aos 95 anos

O ex-presidente do Quênia Daniel Arap Moi morreu nesta terça-feira (4) aos 95 anos em um hospital de Nairóbi.

Segundo um site de notícias do Globo, ele governou o país africano com mão de ferro entre 1978 e 2002.

"Com profunda tristeza, anuncio a morte de um grande estadista africano, Sua Excelência Daniel Toroitich Arap Moi, o segundo presidente do Quênia", anunciou o atual presidente do país, Uhuru Kenyatta, em um comunicado oficial.

O ex-presidente, que foi professor, morreu na madrugada ao lado da família, de acordo com relato do seu filho e senador Gideon Moi. “Morreu de maneira calma”, afirmou.

O presidente ordenou um luto nacional até o "funeral de Estado", que ainda não teve a data divulgada.