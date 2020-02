Lula anuncia viagem à Europa para receber homenagem por luta contra fome e miséria

Ao ser convidado pela presidente da Câmara Municipal de Paris, Anne Hidalgo, o ex-presidente Lula anunciou que vai viajar à Europa na próxima terça-feira (03), onde deve receber o título de cidadão honorário pela sua luta contra a fome e a miséria, em Paris.

De acordo com o site UOL, além de Paris, Lula segue com uma reunião marcada com líderes políticos, sindicais e religiosos representantes do Conselho Mundial de Igrejas (CMI), onde discute sobre a desigualdade social, em Genebra, na Suíça. Ainda de acordo com o site, a viagem do ex-presidente termina em Berlim, na próxima segunda-feira (09), ele tem presença confirmada em um ato público em defesa da democracia no Brasil.

O ex-presidente foi condenado em dois processos por corrupção e tem pelo menos outras sete investigações abertas.