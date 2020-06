Ex-policial é morto com golpes de terçado na cabeça em bar de Manaus

Saiba por que é indevida interferência do Judiciário na CPI Saúde

Manaus/AM - Um ex-policial militar de 42 anos ainda não identificado foi morto com golpes de terçado em um bar, na noite deste sábado (20), no residencial Viver Melhor, zona Norte da capital. No momento do crime, a vítima consumia bebida alcoólica com uma mulher.

A vítima teria tido uma discussão com um outro homem em um estabelecimento. Horas depois o suspeito encontrou o ex-policial no bar e o atingiu com golpes de terçado na cabeça e pescoço.

Após o crime, o suspeito fugiu. A polícia irá investigar o caso.