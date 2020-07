Larissa Manoela diz que ‘tem históricos’ de perdoar traições de ex-namorados

Investigações complicam governo do Amazonas

Larissa Manoela contou em entrevista a Matheus Mazzafera que tem um “histórico” de perdoar traições.

A atriz de 19 anos, que já namorou João Guilherme, Thomaz Costa e Matheus Chequer, não citou nomes, mas disse que já foi traída algumas vezes. “Eu não me arrependo de nada do que vivi porque me fez ser quem sou hoje. Ter passado por tudo isso me fez ter maturidade e me tornar uma pessoa melhor. Não fico sofrendo e remoendo. Sou uma pessoa evoluída, que toca a vida e evolui para não deixar que isso aconteça”, disse.

Larissa namora desde 2017 com Leo Cidade.