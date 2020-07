Ex-padrasto de Neymar se revolta ao ser comparado com suposto namorado de Gugu

Retomada das aulas no Amazonas é medida de alto risco

Tiago Ramos, ex-namorado de Nadine Santos, mãe de Neymar Jr., usou as redes sociais para fazer um desabafo no Instagram após ser comparado com Thiago Salvático, suposto namorado de Gugu Libertao.

Tudo começou quando o modelo divulgou um sorteio em que Thiago Salvático era um dos beneficiários. No Instagram, o ex-padrasto de Neymar divulgou a promoção cuja uma das regras era seguir algumas pessoas, entre elas o suposto namorado de Gugu, que era um dos patrocinadores do sorteio.

A troca de favores entre ambos gerou comentários por parte de internautas, que compararam os dois, dizendo que eles agiram de má-fé com Nadine e Gugu para ganhar fama.

"Saiu em vários portais de notícias que eu postei um sorteio para promover tal pessoa. Pelo amor de Deus, todo mundo aqui no Instagram trabalha. Mandaram uma proposta, eu avaliei, falei o valor, posso fazer assim, um trabalho super honesto e fiz. Estou feliz comigo mesmo, pois consegui fazer o trabalho e as pessoas têm que me julgar, me criticar, buscar algo para inventar e dizer que fiz para promover tal pessoa e que sou igual a essa pessoa. Cara, pelo amor de Deus, para aí, é tudo fake. Qualquer história ou coisa que aconteça na minha vida, vocês vão saber por mim e não pelos outros", disse ele, que também falou sobre as críticas que recebe por ter namorado a mãe de Neymar:

"É difícil para mim o que está acontecendo, não era o que eu imaginava que ia acontecer. Foram lançadas todas as críticas sobre mim e eu tive que suportar. Eu percebo que as pessoas continuam me martelando. Vocês têm noção o quanto o isso prejudica a saúde da pessoa quando você a julga?".