Rafael Fernandez ainda não sabe que pai morreu, diz polícia

Polícia Federal corta na carne e sangra

Manaus/AM - Após fuga frenética, Rafael Fernandez foi finalmente preso em Roraima nessa sexta-feira (15), mas até a manhã de hoje (16), ele ainda não teria sido informado da morte do pai. A informação foi confirmada com exclusividade a equipe do Portal durante uma entrevista com o sargento Roney Cruz.

O pai de Rafael teria sido encontrado na noite da última quinta-feira (14), morto nos trilhos de um metrô em São Paulo. Horas antes da prisão, a mãe dele chegou a entrar em contato com a polícia pedindo que a morte do ex-marido fosse divulgada pela imprensa.

Ela acreditava que ao saber da tragédia o filho se entregaria, mas por estar em uma área de mata e sem comunicação, Rafael não chegou a tomar conhecimento do fato.

O jovem e o pai seriam muito ligados, e segundo a polícia, durante a fuga inteira, das poucas coisa que ele levava, um papel com o número do telefone do homem estava no bolso de Rafael.

Fernandez foi preso no fim da tarde de ontem, dentro de uma invasão de venezuelanos na cidade de Pacaraima, fronteira com a Venezuela. Rafael deve ser trazido para Manaus nesse fim de semana.