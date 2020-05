Polícia diz que ex-namorado suspeito de matar miss em Manaus era 'ciumento e controlador'

Impeachment de Wilson e Carlos pode cair no “isolamento social”

Manaus/AM - Em busca de Rafael Fernandez, suspeito de matar a miss Manicoré Kimberly Mota, 22, a polícia traçou um perfil do rapaz e o classificou como “ciumento e controlador”.

A delegada Zandra Ribeiro que lidera as investigações afirma que apesar de não ter antecedentes de agressão as investigações apontam que Rafael tinha muito ciúmes de Kimberly e costumava checar sempre as redes sociais dela.

O casal se conheceu em uma casa de shows em Manaus e namorou por cerca de 3 meses, até que a miss decidiu romper o relacionamento.

Mesmo após o término, amigos da estudante de odontologia afirmam que ele continuava a procurá-la na tentativa de reatar. E foi em uma das dessas tentativas que a jovem seguiu para o apartamento dele, onde foi assassinada entre o fim da noite de domingo (10) e madrugada de segunda-feira (11).

A delegada afirma que o casal chegou ao apartamento de Rafael por volta das 20h, no Dia das Mães. Às 22h, eles chegaram a pedir comida e aproximadamente 4h depois, o funcionário público deixou o local e não mais retornou.

Os investigadores afirmam que o crime não teria sido premeditado, mas que o casal teria discutido dentro do imóvel e que essa briga teria culminado na morte de Kimberly.

As buscas por Rafael continuam no estado de Roraima, onde ele teria entrado na manhã de ontem (12), com o próprio carro, mas a polícia não descarta que ele tenha trocado de veículo ou prosseguido com a fuga em outro tipo de transporte.