Whindersson Nunes dá chuva de likes em ex de Vitão e internautas reagem

CPI da Saúde parou, mas já abriu a Caixa de Pandora e revelou seus demônios

Whindersson Nunes está deixando os internautas curiosos ao começar a curtir as fotos da ex-namorada de Thaylise Pivato, ex-namorada de Vitão. O likes frequentes começaram após Vitão protagonizar cenas picantes com Luísa Sonza no clipe "Flores", lançado em 12 de junho, Dia dos Namorados.

Desde então, o humorista, que está há 2 meses separado de Luísa, passou a curtir fotos da gata, que é atriz, tanto no Instagram como no Twitter. Ele também interagiu com a moça, trocando comentários com ela na rede social.

A situação deixou alguns internautas eufóricos, brincando com um possível romance entre os dois, curiosamente depois de Luísa Sonza e Vitão lançarem um clipe picante juntos.

O namoro de Thaylise com Vitão terminou em setembro do ano passado, na mesma época em que o cantor também causou ao lançar o clipe "Complicado" aos beijos e amassos com Anitta. Na época, Thaylise afirmou que não houve traição e que o namoro já havia chegado ao fim.