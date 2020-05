Em depoimento, ex-mulher de Rafael Fernandez diz casamento acabou por ciúmes dele

Bolsonaro precisa de um espelho e de um psiquiatra

Manaus/AM - A polícia ouve na manhã dessa sexta-feira (15), o depoimento da ex-esposa de Rafael Fernandez, suspeito de assassinar a facadas a miss Kimberly Mota em seu apartamento na capital.

Os investigadores querem ouvir pessoas próximas do servidor público para traçar seu perfil e montar por completo o quebra-cabeças do caso. Durante a conversa com o delegado, a ex de Rafael contou que ele era bastante ciumento e agressivo por isso, o relacionamento entre eles durou apenas dois anos.

Ela revelou ainda que ele controlava suas redes sociais e amizades e que assim como fazer com Kimberly, Rafael era extremamente possessivo.

Os dois também se conheceram em uma festa noturna, mas os conflitos entre eles acabaram se intensificando e culminou na separação. Ela revelou ainda, que enquanto estava com a Miss Manicoré, o ex-marido teria feito à procurado algumas vezes.

Mais cedo a PC de Roraima confirmou que Rafael conseguiu deixar o Brasil e já na Venezuela. O órgão pediu ajuda das forças policiais venezuelanas nas buscas e solicitou que o jovem entre na listas de procurados da Interpol.

Outra informação divulgada à imprensa é a de que a mãe de Rafael teria entrado em contato com a polícia de Roraima e do Amazonas questionando se o filho estaria preso.

Em desespero ela teria chegado a dizer que acreditava que o filho está morto.