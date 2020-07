Graciele Lacerda revela planos para engravidar de Zezé di Camargo

CPI da Seduc revela racha na base do governo e pânico na Assembleia

Graciele Lacerda revelou nesta quarta-feira (08) sobre seus planos de engravidar de Zezé di Camargo, seu noivo. Ela usou seu perfil no Instagram e contou detalhes do assunto.

“Estou me preparando para engravidar. Já me engravidaram várias vezes, mas não fui eu. Toda hora sai notícia que estou grávida. Quando eu engravidar vou falar aqui”, disse ela.

Em outro vídeo gravado em seus stories, a musa fitness contou a preparação do corpo para receber mais um herdeiro do sertanejo. “Por enquanto estou me preparando. Preparando minha saúde, alimentação, meu corpo porque quando a gente pode se programar é melhor… Quero ter uma gravidez tranquila, com saúde, em que possa fazer minhas coisas, ser ativa, então estou fazendo várias preparações para isso. E também porque não vou engravidar de um método natural”.

A morena ainda comentou sobre a fertilização in vitro, método que deve utilizar para engravidar: “Para quem não sabe, congelei os embriões – pega os óvulos e espermatozóides faz um embrião e congela, deixa prontinho só para injetar. Vou fazer o método FIV, Meu corpo precisa estar bem preparado para isso, não é uma forma natural, tem o fator da idade. Vou fazer esse método porque o Zezé é vasectomizado, ele fez uma pulsão para congelar os espermatozoides, então tem que ser dessa forma.”