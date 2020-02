João Guilherme, ex de Larissa Manoela, fala sobre 1ª vez: ‘rápida’

Ex de Larissa Manoela, João Guilherme foi entrevistado para o canal de Matheus Mazzafera no Youtube e contou como foi sua primeira vez.

"Foi top, top não, foi igual a todo mundo. Na verdade, depois que você 'get used' [se acostuma] entende e vê que foi rápido”, disse meio envergonhado. O ator não revelou com quem foi.

Dentre os assuntos, o jovem de 18 anos falou também sobre o namoro com a atriz teen e garante que ambos se dão super bem. “A gente se respeita”, afirmou.