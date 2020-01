No Brasil, o rapper americano Tyga, ex de Kylie Jenner, aproveitou para curtir um baile funk na casa de Ludmilla, na noite desta segunda-feira (27).

Regado a bebida e com mulheres rebolando de fio-dental, o rapper compartilhou a ‘noitada' com seus seguidores do Instagram. Luz. também publicou alguns vídeos da festa.

“Tyga está encantado com o fervo”, escreveu a funkeira ao mostrar o rapper dançando.