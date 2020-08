Segurando o choro, Huma Kimak confirma fim de relacionamento com influencer

A influencer amazonense Huma Kimak confirmou, na noite desta segunda-feira (03), o término do namoro com o empresário e digital influencer Tacyo. Segurando o choro, a blogueira resolver dar uma explicação aos seguidores após rumores do rompimento, do agora, ex-casal.

“Eu tentei tanto adiar esse momento, sabe.. adiar, adiar.. Porque eu nunca me sentia pronta. Sendo bem sincera ainda não me sinto pronta.”, iniciou ela nos stories. Segundo o choro, a influencer começa a falar sobre o término.

“Eu e o Tacyo não estamos mais juntos. Eu levei um tempo para vir aqui contar para vocês. Até porque eu tava em um processo de aceitar tudo isso. E eu não queria vir aqui (no Instagram) sem nenhuma certeza. Também não queria vir aqui tão emocionada.

Ainda segundo ela os dois terminaram bem: ‘Eu amo muito ele. A gente teve um relacionamento lindo que vocês puderam acompanhar grande parte dele. E outra é o que vocês não acompanharam”, disse.

Ela ainda deixou um recado aos seguidores sobre relacionamento perfeito. “Por favor, tirem essa ideia da cabeça de vocês e foquem em ser feliz”.