Namorada de Centurión havia feito transplante de coração e vencido câncer

Tempos amargos

A modelo Melody Pasini, namorada do ex-jogador do São Paulo Ricardo Centurión, morreu na manhã deste domingo (29) aos 25 anos, vítima de um infarto e de um posterior acidente de trânsito.

A irmã da jovem, Sol Pasini usou as redes para revelar que a jovem passou por um transplante de coração aos 12 anos, e que tinha vencido um câncer.

"Minha irmã não sofreu um acidente de carro. Ela teve uma parada cardíaca. Ela passou por um transplante de coração há 13 anos, superou um câncer em 2015, colocou três stents há dois anos, entre muitas complicações. Ela era uma guerreira, viveu como queria, aproveitou sua vida ao máximo. Viajou, amou...Ela tinha amigos de ferro que estavam sempre nos bons e maus momentos. E uma família que a ama com a alma. Quem me conhece sabe o que é para mim. E quem teve o prazer de conhecê-la sabe o que M era", escreveu no Twitter.

O jogador ainda não se manifestou sobre o caso.