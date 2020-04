Ex-Fazenda, Lucas Viana revela resultado de exame após descobrir nódulo no pescoço

Governo do Amazonas erra e pânico cresce com avanço da Covid-19

O vencedor da Fazenda, Lucas Viana, compartilhou com os fãs nesta quarta-feira (08), em seu perfil do Instagram, o resultado do exame de um nódulo que ele tem no pescoço.

“Hoje, depois de semanas com o resultado pendente, recebi o milagre sob o diagnóstico do nódulo no meu pescoço, interpretado como benigno”.

No início do mês de março, o modelo pediu orações ao seus seguidores após descobrir o nódulo. Na rede social, o modelo ainda agradeceu e disse que ficou ansioso com a situação.

“Toda honra e glória à Ele por mais essa vitória! Aproveito para falar a quem está passando por alguma fase que possa ser assustadora: confie no Senhor e o permita ser o seu destino. Apenas Ele poderá lhe trazer paz de espírito nas melhores e piores ocasiões. Basta entregar a administração da sua vida à Ele e na hora certa, a sua vitória também será concretizada! Eu creio”, finalizou.