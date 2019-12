Nicole Bahls anuncia que está ‘dando um tempo’ no casamento com Marcelo Bimbi

Há um dia para o fim do ano, Nicole Bahls surpreendeu os fãs do casal nesta segunda-feira (31), ao anunciar que está 'dando um tempo’ no casamento com Marcelo Bimbi.

Segundo o colunista Léo Dias, o casal está passando por uma crise após o primeiro ano de casamento, isso porque Nicole estaria cobrando mais foco na relação profissional do marido. Em entrevista ao jornalista, ex-Fazenda desabafou "não penso em me separar, mas sou uma pessoa focada no que eu quero para o meu futuro e quero alguém que queira isso também."

Nicole e Bimbi já não estão mais se seguindo nas redes sociais, mas estão juntos curtindo as férias em Maceió.