Ex-diretor da Band detona Thelma e Maju Coutinho durante live e é acusado de racismo por internautas

O ex-diretor da Band, Rodrigo Branco, foi acusado de racismo pelos internautas após interagir com a influenciadora digital, Jude Paulla, durante uma transmissão ao vivo, nesta segunda-feira (30). Ele teria feito duras críticas sobre comportamento de BBB Thelma e também contra a jornalista Maju Coutinho.

Durante a live, Rodrigo e Jude conversavam sobre o paredão do BBB20, quando Rodrigo teria dito que Thelma sofre racismo e só tem torcida porque é "negra e coitada". Ao falar de Maju ele comentou que a jornalista não tem experiência como repórter de campo e que só conseguiu ascensão na TV Globo por conta de "sua cor". Além disso, Rodrigo ironizou a forma como Maju Coutinho apresenta aos telejornalis. "Ela é horrível, é péssima...ela fala tudo errado".

A influenciadora ainda tentou debater as falas do ex-diretor de TV, mas sem sucesso. Jude, então, desconectou Rodrigo da live e horas depois se justificou em seu perfil do Instagram. Ela lamentou o ocorrido e afirmou que "não compactua com o que foi dito". Rodrigo Branco também lamentou o episódio, pediu desculpas à Jude Paulla pela sua participação desastrosa na live. Ele assumiu que foi racista, mas "que falou sem pensar e que o importante é poder assumir o erro".