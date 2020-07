Jade Picon troca farpas com ex de João Guilherme, Giovanna Chaves

CPI rastreia R$ 250 milhões destinados ao combate a Covid 19 no Amazonas

A atriz e cantora Giovanna Chaves anunciou o lançamento de um álbum e revelou que as músicas são para quatro ex-namorados, o que acaba incluindo o ator João Guilherme.

Ao que parece, quem não gostou nada disso foi Jade Picon, namorada do ator, que mandou uma indireta no Twitter. “Acho que falta um tiquinho de noção”.

Depois disso, Giovanna também mandou indireta e deboche no Instagram. “Eu realmente não estou me preocupando com tanto que vcs escutem. Podem continuar falando gente, pode continuar falando de mim, compartilhando as notícias, mais as pessoas estão curiosas para ouvir as músicas”, alfinetou.