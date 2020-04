Thaigo Consani sofre acidente de moto e mostra ferimentos aos seguidores: 'Deus foi misericordioso'

Sepultem os mortos, mas não enterrem a esperança dos que ainda lutam pela vida

O ex-participante do reality 'De Férias com o Ex', Thaigo Consani, sofreu um acidente de moto e comentou sobre o assunto em seus stories do Instagram, nesta terça-feira (28). Ele surgiu machucado, com um dos olhos inchado e usando curativo.

“Galera, sofri um acidente de moto, mas Deus foi misericordioso comigo e estou bem. Infelizmente um motorista atravessou na contramão, mas o mais importante é passar por tudo bem e que ninguém tenha se ferido gravemente”, escreveu ele na rede social.