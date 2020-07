Ex-dançarina do FitDance revela perseguição e processo: ‘Deu uma infernizada na nossa vida’

Saiba porque o governador do Amazonas perdeu na Comissão do Impeachment

A ex-dançarina do FitDance, Juliana Paiva abriu o jogo sobre a saída do grupo no ano passado. Em um desabafo no Instagram, Juliana contou que ela e o marido, Dam Fernandes, foram processados por terem deixado o grupo antes do tempo.

O FitDance acabou perdendo a ação, mas Juliana disse que sofreu um estresse durante a gestação por conta da situação. Segundo ela, houve uma espécie de perseguição da FitDance contra ela e o marido. “Prejudicaram tanto a nossa vida. Foram atrás dos nossos contratantes para não contratar a gente porque se contratasse a gente não contratariam mais a empresa”, disse ela.